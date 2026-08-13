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13.08.2026 06:31:29
Alembic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Alembic hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 INR gegenüber 2,40 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 497,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 487,4 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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