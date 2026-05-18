Alembic Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alembic Pharmaceuticals hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 10,31 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alembic Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 7,98 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 18,48 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,70 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 8,18 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 18,97 Milliarden INR erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 34,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 29,68 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Alembic Pharmaceuticals 73,45 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 65,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 35,10 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 74,11 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at