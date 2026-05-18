18.05.2026 06:31:29

Alembic Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alembic Pharmaceuticals hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 10,31 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alembic Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 7,98 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 18,48 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,70 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 8,18 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 18,97 Milliarden INR erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 34,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 29,68 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Alembic Pharmaceuticals 73,45 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 65,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 35,10 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 74,11 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen