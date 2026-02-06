Alembic Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alembic Pharmaceuticals hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,76 INR, nach 7,01 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,76 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 16,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,48 INR sowie einem Umsatz von 18,72 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at