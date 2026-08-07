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07.08.2026 06:31:29
Alembic Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Alembic Pharmaceuticals hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,85 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 21,50 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,11 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,13 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 19,85 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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