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06.11.2026 06:31:28
Alembic Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Alembic Pharmaceuticals ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alembic Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 17,05 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alembic Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 9,40 INR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,03 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alembic Pharmaceuticals einen Umsatz von 19,10 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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