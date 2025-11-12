Alembic zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alembic äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 5,00 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alembic 4,71 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Alembic 558,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 529,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at