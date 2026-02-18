Alentkaeya For Investment and Real Estate Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alentkaeya For Investment and Real Estate Development hat am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 JOD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 JOD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at