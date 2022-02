Aleph Group: Kundenmaschine für Meta, Tiktok und Twitter

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nachdem zuletzt eine Reihe von Technologieunternehmen ihre IPOs verschoben haben, schickt sich Aleph Group an, den nächsten Milliarden-Börsengang in diesem Jahr auf die Beine zu stellen. Das Adtech-Unternehmen arbeitet mit dem Who is who des Digitalsektors zusammen und hat einen ebenso prominenten Investorenkreis.Der globale Markt für digitale Werbung boomt und soll 2025 gut 764 Milliarden US-Dollar schwer werden. Das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum in den nächsten drei Jahren von 15 Prozent. Treiber dieser Entwicklung sind laut Markforschern unter anderem das starke Wirtschaftswachstum und staatliche Initiativen in Schwellenländern.An diesem Punkt setzt Aleph an: Das Unternehmen bringt Online-Plattformen mit Werbetreiben in Emerging Markets zusammen. Zu den Kunden der Amerikaner zählen beispielsweise Twitter , Meta, Tiktok und Snap sowie das Karrierenetzwerk LinkedIn.Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte das Adtech-Unternehmen 131 Millionen US-Dollar um – 87 Prozent mehr als 2020 – und steigerte das Nettoergebnis um das Zwölffache auf 26 Millionen US-Dollar.Für Schlagzeilen sorgte Mitte Januar das Investment von Twitter in Aleph. Im vergangenen Jahr waren darüber hinaus der E-Commerce-Konzern MercadoLibre und die Private-Equity-Gesellschaft CVC bei dem Unternehmen eingestiegen. Im Rahmen der Investments wurde Aleph mit zwei Milliarden US-Dollar bewertet.Beim IPO, für das Marktbeobachter ein Emissionsvolumen von 300 Millionen US-Dollar erwarten, dürfte also eine Bewertung im mittleren einstelligen Milliarden-Bereich aufgerufen werden.