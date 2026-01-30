|
Alerus Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alerus Financial hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alerus Financial ein EPS von 0,130 USD in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 33,4 Millionen USD, gegenüber 101,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 67,02 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,680 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 331,51 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 336,76 Millionen USD erwirtschaftet worden.
