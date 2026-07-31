Alerus Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Alerus Financial hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alerus Financial 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 103,6 Millionen USD gegenüber 102,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at