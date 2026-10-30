Alerus Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alerus Financial veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,650 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 104,5 Millionen USD gegenüber 100,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at