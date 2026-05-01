Alerus Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alerus Financial präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 97,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alerus Financial 95,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at