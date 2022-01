Alerus Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alerus Financial ließ sich am 27.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alerus Financial die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,720 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alerus Financial 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 58,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 61,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,97 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 233,22 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 237,99 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,80 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 231,93 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at