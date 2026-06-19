Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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19.06.2026 05:00:00
Aleta’s fintech solution allows local and regional SMEs to issue custom Visa cards
The firm will provide compliance, technology and legal support to help companies issue the branded cardWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Visa Inc.
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16.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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16.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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|Dow Jones aktuell: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones startet mit Gewinnen (finanzen.at)
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11.06.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
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11.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen (finanzen.at)
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11.06.26
|Aufschläge in New York: So entwickelt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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10.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
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|Visa Inc.
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