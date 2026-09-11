Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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11.09.2026 09:09:01
Alex Karp Set Palantir a 134% Growth Target for the Whole Company. Here's What It Would Take to Hit It.
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) posted second-quarter revenue growth of 93% year over year. Its U.S. commercial business grew even faster, at 149%. And on the second-quarter earnings call in early August, CEO Alex Karp committed the whole company to the faster number.
"I am driving the business to grow at a rate equal or above to what we have in U.S. commercial for the next 18 months, which is a very high goal, but it is one we can actually get to," Karp said.
Notably, Karp named a benchmark, not a percentage. Palantir's own guidance supplies the percentage.
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