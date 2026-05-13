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13.05.2026 18:29:00
Alexander Hurst wurde an der Börse zum Millionär: »Es ist erstaunlich, wie schnell man zum Arschloch wird«
Alexander Hurst brachte es mit riskanten Börsengeschäften binnen Monaten zum Millionär – und verlor alles wieder. Hier erzählt er, wie das viele Geld sein Beziehungsleben veränderte und warum junge Männer so anfällig fürs Zocken sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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