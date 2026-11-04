Alexanders informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alexanders lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,33 USD, nach 1,16 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 72,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 53,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at