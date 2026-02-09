Alexander's Shares Slide 11% After Q4 Earnings And FFO Decline

(RTTNews) - Alexander's, Inc. (ALX) shares fell 11.08 percent, down $28.26, to $226.81 on Monday, after the company reported weaker quarterly and full-year results compared with last year.

The stock is currently trading at $226.81, compared with a previous close of $255.07. Shares opened at $250.00 and have traded between $211.72 and $252.98 during the session on the New York Stock Exchange. The last reported bid was $223.00 for 20,000 shares, while the ask stood at $228.29 for 40,000 shares. Trading volume totaled 193,577 shares, above the average volume of 69,067.

Alexander's shares have traded within a 52-week range of $189.05 to $260.84.

Net income for the quarter ended December 31, 2025, declined to $3.8 million, or $0.74 per share, from $12.3 million, or $2.39 per share a year earlier. Funds From Operations fell to $12.5 million, or $2.43 per share, from $20.8 million, or $4.06 per diluted share.