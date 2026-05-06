Alexanders stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alexanders hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alexanders ein EPS von 2,40 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 54,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at