05.11.2025 06:31:28
Alexanders veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Alexanders hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Alexanders 53,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 55,7 Millionen USD umgesetzt worden.
