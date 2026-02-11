Alexanders: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alexanders hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alexanders in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 55,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,50 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,83 Prozent auf 213,18 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,37 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at