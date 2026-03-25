BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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25.03.2026 10:19:20
Alexandra Popp and Borussia Dortmund: A sign of the times
Germany's most famous female footballer has signed for a third-division team. The transfer will have huge impacts across the women's game in Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
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24.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
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23.03.26
|ROUNDUP/Schneller Wechsel: Books Spürnase nun beim BVB gefragt (dpa-AFX)
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23.03.26
|ROUNDUP: Book neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund (dpa-AFX)
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23.03.26
|EQS-News: Ole Book wird neuer Sportdirektor von Borussia Dortmund (EQS Group)
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23.03.26
|EQS-News: Ole Book to become Borussia Dortmund’s new Director Sport (EQS Group)
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23.03.26
|BVB-Aktie fällt: Zwei Elfmeter sichern Heimsieg - Kehl nicht mehr Sportdirektor (dpa-AFX)
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23.03.26
|BVB sucht Kehl-Nachfolger: Book laut Berichten Favorit (dpa-AFX)
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23.03.26
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Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
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|17.11.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|31.03.25
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|17.02.26
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|06.10.25
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|20.05.25
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|31.03.25
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|17.02.26
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|BVB (Borussia Dortmund)
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