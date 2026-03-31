BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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31.03.2026 08:55:21
Alexandra Popp and Borussia Dortmund: A sign of the times
Germany's most famous female footballer has signed for a third-division team. The transfer will have huge impacts across the women's game in Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
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30.03.26
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25.03.26
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24.03.26
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23.03.26
|BVB-Aktie reagiert positiv: Nils-Ole Book wird Sportdirektor in Dortmund (dpa-AFX)
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23.03.26
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23.03.26
|ROUNDUP: Book neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund (dpa-AFX)
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23.03.26
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|31.03.25
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|17.02.26
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|06.10.25
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|20.05.25
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|31.03.25
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|17.02.26
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|17.11.25
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|31.03.25
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