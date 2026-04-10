BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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10.04.2026 14:43:59
Alexandra Popp and Borussia Dortmund: A sign of the times
Germany's most famous female footballer has signed for a third-division team. The transfer will have huge impacts across the women's game in Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
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10.04.26
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10.04.26
|EQS-News: Borussia Dortmund verlängert mit Nico Schlotterbeck (EQS Group)
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10.04.26
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07.04.26
|Dramatisches Topspiel: Dortmund dreht spät auf gegen Stuttgart - BVB-Aktie fester (dpa-AFX)
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05.04.26
|Stuhl fliegt, Trainer-Wortgefecht: VfB - BVB endet emotional (dpa-AFX)
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05.04.26
|Schlotterbeck zu BVB-Gesprächen: Dauert 'nicht mehr lange' (dpa-AFX)
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05.04.26
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02.04.26
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Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
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|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
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|17.02.26
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|06.10.25
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