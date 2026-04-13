BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
13.04.2026 14:31:21
Alexandra Popp and Borussia Dortmund: A sign of the times
Germany's most famous female footballer has signed for a third-division team. The transfer will have huge impacts across the women's game in Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
14.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
14.04.26
|Ex-BVB-Profi Kohler über Schlotterbeck-Deal: 'Keine echte Liebe' (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
13.04.26
|BVB-Aktie schwächer: Ballack erklärt seine Befürwortung für den Schlotterbeck-Verbleib (dpa-AFX)
|
12.04.26
|'Ein Unding': Schlotterbeck-Frage spaltet BVB (dpa-AFX)
|
11.04.26
|ROUNDUP: BVB vergibt Königsklassen-Matchball - 0:1 gegen Leverkusen (dpa-AFX)
|
11.04.26
|Leverkusen siegt beim BVB - Wolfsburg verliert erneut (dpa-AFX)
|
10.04.26
|Vertragsverlängerung: Nico Schlotterbeck bleibt bei Borussia Dortmund - BVB-Aktie steigt (dpa-AFX)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,30
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.