BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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14.04.2026 09:23:21
Alexandra Popp and Borussia Dortmund: A sign of the times
Germany's most famous female footballer has signed for a third-division team. The transfer will have huge impacts across the women's game in Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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