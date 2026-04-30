Alexandria Real Estate Equities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alexandria Real Estate Equities gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 2,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alexandria Real Estate Equities -0,070 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,49 Prozent auf 671,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 758,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at