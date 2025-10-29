Alexandria Real Estate Equities legte Quartalsergebnis vor

Alexandria Real Estate Equities hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -1,38 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Alexandria Real Estate Equities 751,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 791,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at