Alexandria Real Estate Equities Aktie

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WKN: 907179 / ISIN: US0152711091

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26.10.2026 22:08:54

Alexandria Real Estate Equities Q3 Loss Widens

(RTTNews) - Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) on Monday reported a wider third-quarter net loss, primarily reflecting $637.9 million in real estate impairment charges. The company narrowed its 2026 adjusted FFO guidance range without changing its midpoint.

Net loss attributable to common stockholders widened to $638.5 million, or $3.74 per share, from $234.9 million, or $1.38 per share, a year ago.

Adjusted FFO fell to $264.4 million, or $1.54 per share, from $377.8 million, or $2.22 per share. Total revenues decreased to $671.2 million from $751.9 million in the prior-year quarter.

For 2026, the company narrowed its adjusted FFO guidance to $6.38-$6.42 per share from $6.35-$6.45, maintaining the midpoint at $6.40.

The company declared a quarterly dividend of $0.72 per share, unchanged from the previous quarter.

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Aktien in diesem Artikel

Alexandria Real Estate Equities Inc. 38,83 1,41% Alexandria Real Estate Equities Inc.

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