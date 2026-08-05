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05.08.2026 06:31:29
Alexandria Real Estate Equities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Alexandria Real Estate Equities ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alexandria Real Estate Equities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,43 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 762,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 662,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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