Alexandria Real Estate Equities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alexandria Real Estate Equities veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alexandria Real Estate Equities -0,380 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 754,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 789,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -8,440 USD. Im Vorjahr waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,03 Milliarden USD – eine Minderung um 2,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,12 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at