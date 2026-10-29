Alexandria Real Estate Equities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alexandria Real Estate Equities lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Alexandria Real Estate Equities vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,74 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alexandria Real Estate Equities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 671,2 Millionen USD im Vergleich zu 751,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at