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03.08.2026 06:31:29
Alfa Bank Ukraine JSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Alfa Bank Ukraine JSC hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,11 Milliarden UAH vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,60 Milliarden UAH in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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