Alfa Financial Software: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alfa Financial Software hat am 14.11.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 25,0 Millionen GBP – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 25,0 Millionen GBP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at