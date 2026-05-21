Alfa Ica (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alfa Ica (India) stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alfa Ica (India) ein EPS von 2,66 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Alfa Ica (India) im vergangenen Quartal 259,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alfa Ica (India) 203,7 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,72 INR. Im letzten Jahr hatte Alfa Ica (India) einen Gewinn von 3,56 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Alfa Ica (India) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 866,39 Millionen INR im Vergleich zu 768,80 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at