Alfa Ica (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alfa Ica (India) gab am 08.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,12 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alfa Ica (India) 1,19 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 189,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 184,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

