Alfa Ica (India) legte Quartalsergebnis vor

Alfa Ica (India) stellte am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alfa Ica (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 311,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 189,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at