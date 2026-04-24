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24.04.2026 06:31:29
Alfa Laval AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alfa Laval AB präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Alfa Laval AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,59 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,82 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,32 Prozent auf 15,92 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,47 Milliarden SEK gelegen.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,99 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 16,86 Milliarden SEK geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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