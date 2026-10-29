Alfa Laval AB präsentierte Quartalsergebnisse

Alfa Laval AB präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,40 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 5,53 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Alfa Laval AB 18,60 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at