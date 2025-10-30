30.10.2025 06:31:28

Alfa Laval AB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alfa Laval AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 5,53 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alfa Laval AB noch ein Gewinn pro Aktie von 4,77 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,24 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,21 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 5,23 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 16,80 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.

