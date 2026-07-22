Alfa Laval AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alfa Laval AB hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,91 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,87 SEK je Aktie vermeldet.

Alfa Laval AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,12 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,82 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,51 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 17,79 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at