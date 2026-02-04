Alfa Laval AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alfa Laval AB hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,96 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alfa Laval AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,15 Milliarden SEK im Vergleich zu 18,31 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 20,01 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,88 SEK je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Alfa Laval AB mit einem Umsatz von insgesamt 69,67 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 66,95 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,06 Prozent gesteigert.

