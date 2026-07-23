Alfa Laval Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alfa Laval Un hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent auf 1,93 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,575 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,86 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at