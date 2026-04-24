Alfa Laval Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alfa Laval Un gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,74 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alfa Laval Un 1,54 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at