Alfa Laval Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alfa Laval Un hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte Alfa Laval Un einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie eingefahren.

Alfa Laval Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at