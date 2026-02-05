Alfa Laval Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alfa Laval Un hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Alfa Laval Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,460 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Alfa Laval Un im vergangenen Quartal 2,04 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alfa Laval Un 1,70 Milliarden USD umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,04 USD gegenüber 1,69 USD im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12,18 Prozent auf 7,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at