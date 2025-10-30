|
30.10.2025 06:31:28
Alfa Laval Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Alfa Laval Un veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alfa Laval Un 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,553 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,78 Milliarden USD ausgegangen.
