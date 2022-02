Alfa SAB de C A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alfa SAB de C A veröffentlichte am 16.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,026 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alfa SAB de C A ein EPS von -0,012 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,09 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,031 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,04 Milliarden USD gerechnet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,084 USD. Im Vorjahr waren 0,039 USD je Aktie erzielt worden.

Alfa SAB de C A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15,20 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 12,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,082 USD und einen Umsatz von 14,35 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at