Alfa SAB de C A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alfa SAB de C A hat am 16.02.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Auf der Umsatzseite hat Alfa SAB de C A im vergangenen Quartal 4,45 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alfa SAB de C A 4,09 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,68 Milliarden USD gesehen hatten.

Gegenüber dem Vorjahr hat Alfa SAB de C A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,09 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 15,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,168 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 19,05 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at