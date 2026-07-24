Alfa SAB de C A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alfa SAB de C A hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 MXN, nach 0,040 MXN im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Alfa SAB de C A 42,38 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 44,88 Milliarden MXN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at